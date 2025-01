Deel dit: Share App Mail Tweet

Tweede etappezege op rij voor motorrijder Benavides in Dakar

Luciano Benavides heeft voor de tweede dag op rij een etappe in de Dakar Rally gewonnen. De Argentijnse motorcoureur van KTM was de snelste in de zogenoemde overgangsetappe van Riyad naar Haradh. De Fransman Adrien Van Beveren eindigde net als maandag als tweede.

In de stand blijft Daniel Sanders (KTM) de leider. De Australiër vergrootte zijn voorsprong op eerste achtervolger Tosha Schareina uit Spanje tot een klein kwartier.

KTM heeft nu al zeven etappes in deze Dakar Rally gewonnen. Het team evenaarde daarmee het aantal zeges van 2018, toen het zeven van de veertien etappes won. Met nog drie ritten te gaan kan KTM het dus nog beter doen dan zeven jaar geleden.

Bij de auto’s ging de zege in de negende rit naar de Qatarees Nasser Al-Attiyah. De Belg Guillaume de Mévius finishte als tweede, voor Yazeed Al Rajhi uit Saudi-Arabië. Al Rajhi nam dankzij zijn derde plaats de eerste plaats in het klassement over van de Zuid-Afrikaan Henk Lategan.

ANP