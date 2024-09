Deel dit: Share App Mail Tweet

Motorcoureur Bagnaia opnieuw in recordtijd naar poleposition

MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft opnieuw poleposition gepakt in een recordtijd op het circuit van Misano Adriatico. Twee weken geleden was de regerend wereldkampioen er al de snelste ooit in de kwalificatie voor de Grote Prijs van San Marino. Ditmaal wordt de Grote Prijs Emilia-Romagna er verreden.

Ducati-rijder Bagnaia kwam tot een tijd van 1 minuut en 30,031 seconden en was daarmee ruim twee tienden sneller dan klassementsleider Jorge Martín uit Spanje. De Italiaan heeft in de WK-stand nog maar 7 punten achterstand. Later op zaterdag volgt een sprintrace. De grand prix is zondag.

De Spanjaard Marc Márquez, die volgend jaar overstapt naar het team van Bagnaia, had het moeilijk en realiseerde slechts de zevende tijd. Zesvoudig wereldkampioen Márquez won de laatste twee grands prix, maar heeft een achterstand van 53 punten op Martín.

ANP