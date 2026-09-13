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Klassementsleider Antonelli wint in Madrid, Verstappen tweede

De Italiaanse klassementsleider Kimi Antonelli (20) heeft zondag de Grote Prijs van Spanje voor Formule 1 op de Madring gewonnen. Het was de achtste zege van de coureur van Mercedes dit seizoen. Max Verstappen (28) eindigde met zijn Red Bull op het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad voor de derde keer dit seizoen op de tweede plaats. De Brit Lando Norris (26) werd in zijn McLaren derde.

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Het was de eerste keer dat er op de Madring een race werd gehouden. Het stratencircuit rondom beurscomplex Ifema werd vooraf door verschillende coureurs als gevaarlijk bestempeld. Het was de verwachting dat er tal van incidenten plaats zouden vinden, waardoor de race stil zou komen te liggen. Dat was geen enkele keer het geval.

Verstappen begon vanaf de derde positie, maar had geen goede start. Hij kwam al snel buiten de baan terecht in een poging zijn positie voor de Brit Lewis Hamilton (41) te behouden. De rijder van Ferrari eiste via de boordradio zijn plek terug. Verstappen liet hem op aandringen van zijn eigen team met tegenzin weer passeren. Kort daarna viel Hamilton met een probleem aan zijn rempedaal uit.

Bandenwissel

Het uitvallen van de Canadees Lance Stroll (27) zorgde er in de vijftiende ronde wel voor dat sommige rijders hun banden konden wisselen op het moment dat ze verplicht snelheid moesten minderen. Daardoor schoven Antonelli en Verstappen verder naar voren. Norris, die van pole was gestart, verloor zijn koppositie na een te late en te langzame pitstop en zakte terug.

Charles Leclerc (28) reed na het incident met Stroll lang in zijn Ferrari aan de leiding, maar moest die positie door een verplichte pitstop acht ronden voor het einde weer inleveren. Antonelli kwam daardoor aan de leiding; hij hield Verstappen en Norris achter zich en won zijn achtste race dit seizoen.

Antonelli verstevigde de leiding in het WK-klassement en staat na veertien races op 292 punten. Verstappen is de nummer 6 met 145 punten.

ANP