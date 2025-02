Deel dit: Share App Mail Tweet

Antonelli (18) noemt zich geen vervanger Hamilton bij Mercedes

Andrea Kimi Antonelli wil liever niet dat hij wordt vergeleken met Lewis Hamilton in de Formule 1. Dat zei de 18-jarige Italiaanse nieuwkomer bij Mercedes voorafgaand aan de gezamenlijke teampresentatie in Londen. “Ik vind het niet juist om te zeggen dat ik zijn vervanger ben bij Mercedes. Lewis heeft zoveel bereikt in de sport. Ik zie mezelf gewoon als de volgende Mercedes-coureur die zijn eigen verhaal wil schrijven”, aldus Antonelli.

De jonge Italiaan kreeg vrij verrassend het stoeltje van Hamilton bij de Duitse renstal, nadat de zevenvoudig wereldkampioen bekendmaakte dat hij zijn carrière zou vervolgen bij Ferrari. “Racen voor Mercedes is absoluut een grote verantwoordelijkheid, want het is een topteam. Tegelijkertijd is het een voorrecht om hier te zijn en een geweldige kans.”

Antonelli kreeg al advies van de 40-jarige Hamilton. “Hij zei dat ik me niet te druk moet maken over de druk van buitenaf, dat ik aan mezelf moet werken en genieten van het proces. Dat ga ik proberen.”

ANP