Deel dit: Share App Mail Tweet

Antonelli zegeviert ook in Grote Prijs Japan, Verstappen achtste

Kimi Antonelli heeft zijn tweede zege op rij geboekt in de Formule 1. De 19-jarige Italiaan reed na een indrukwekkend optreden op het circuit van Suzuka zijn Mercedes naar de overwinning in de Grote Prijs van Japan.

Antonelli nam met de winst ook de leiding over in het wereldkampioenschap van zijn teamgenoot George Russell. De Brit eindigde als vierde. Antonelli is nu ook officieel de jongste leider ooit in het wereldkampioenschap.

Max Verstappen rukte in de beginfase op van de elfde naar de achtste plaats, maar toen stokte zijn inhaalrace. Het lukte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull niet om Pierre Gasly (Alpine) in te halen, waardoor hij genoegen moest nemen met de achtste plaats.

Inhaalacties

Oscar Piastri gaf zijn eerste race van dit jaar glans met de tweede plaats. De Australiër van McLaren kon dat succes wel gebruiken na twee mislukkingen. In de openingsrace in Australië crashte Piastri in de opwarmronde en in China kon hij door problemen met de accu niet van start gaan. Charles Leclerc van Ferrari finishte als derde.

De start zat vol inhaalacties. Piastri schoot van de derde naar de eerste plaats, Leclerc klom van de vierde naar de tweede plaats. Antonelli, die van pole position vertrok, zakte zelfs weg naar de zesde plaats. Antonelli herstelde zich geleidelijk van zijn zwakke start. Hij profiteerde na dik twintig ronden maximaal van een crash van Oliver Bearman (Haas). De Italiaan kon in de safetycarperiode ‘gratis’ de pitstraat in voor nieuwe banden. Hij haalde in één klap Leclerc, Russell en Piastri in, die kort voor de crash al van banden waren gewisseld. De Italiaan reed vervolgens soeverein naar de zege.

Pauze

Verstappen had voor de verandering een goede start. In de vorige twee grands prix kwam de Red Bull moeizaam op gang en moest de Nederlander vanuit de achterhoede gaan inhalen, maar op Suzuka zat het tempo er meteen in en binnen enkele ronden was hij van de elfde naar de achtste positie opgeschoven. Hij passeerde onder andere zijn teamgenoot Isack Hadjar. Daar bleef het bij voor de Limburger, die geen gelegenheid onbenut laat om zijn Red Bull af te kraken. Hij noemt de auto vaak volledig onbestuurbaar door een gebrek aan grip en balans.

De Formule 1 gaat nu een maand in pauzestand. De races in Bahrein en Saudi-Arabië zijn door oorlog in het Midden-Oosten geschrapt. De Grote Prijs van Miami is op 3 mei de vierde halte in de koningsklasse van de autosport.

ANP