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Coureur Antonelli vindt dat hij nog steeds het ‘momentum’ heeft

Mercedes-coureur Kimi Antonelli voelt dat hij nog steeds het ‘momentum’ heeft. De 19-jarige Italiaan boekte zijn zesde seizoenszege in de Grote Prijs van België en vergrootte zijn voorsprong in het wereldkampioenschap van de Formule 1.

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Na vijf zeges op rij kon Antonelli in de laatste drie races niet meer winnen. Hij werd op Silverstone slechts vijftiende en haalde in Barcelona de finish niet. “Het is geweldig om weer bovenaan te staan na enkele moeizame races. Het is een zwaarbevochten zege”, zei Antonelli in het flashinterview. “Het momentum is niet weggeweest. Er moest alleen weer een resultaat komen.”

In het WK leidt Antonelli met 204 punten. De Brit Hamilton staat tweede met 159 punten, maar de Italiaan rekent zich nog niet rijk. “Je moet elke kans grijpen en blijven presteren. De situatie kan snel weer veranderen.”

Antonelli weet dat als geen ander. In zijn debuutseizoen vorig jaar startte hij na een slechte kwalificatie vanuit de pitstraat in de race en finishte ver buiten de punten. “Vorig jaar bereikte ik hier waarschijnlijk mijn dieptepunt”, zei hij daarover. “Dat was op mentaal vlak een heel lastig weekend voor mij. Dan is dit zeker een verbetering.”

De jonge Italiaan zei ook dat hij niet had verwacht te staan waar hij nu staat; aan de leiding in het kampioenschap. “Als je me dat vorig jaar had gezegd, had ik dat zeker niet geloofd.”

ANP