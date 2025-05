Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Alpine vervangt Doohan vijf races voor Colapinto

Het Formule 1-team van Alpine vervangt Jack Doohan in ieder geval de komende vijf races door Franco Colapinto. Voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in juli volgt een evaluatie, meldt het team. Over de rijderswissel werd de afgelopen dagen al gespeculeerd, na de teleurstellende prestaties van Doohan (22) in de eerste zes races en zijn uitvallen afgelopen weekend in Miami.

De Australiër Doohan, die eind vorig seizoen debuteerde voor Alpine, kon dit seizoen niet tippen aan zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly.

Colapinto (21) reed een deel van vorig seizoen voor Williams, waarbij hij opviel door punten te pakken in Azerbeidzjan en Austin. De Argentijn crashte echter ook twee keer zwaar, in São Paulo en Las Vegas.

ANP