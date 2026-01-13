Deel dit: Share App Mail Tweet

Doohan definitief weg bij Formule 1-team Alpine

Formule 1-team Alpine heeft het contract met Jack Doohan beëindigd. De 22-jarige Australiër heeft ingestemd met het besluit, meldt de Franse renstal.

Doohan, de zoon van vijfvoudig wereldkampioen motorracen Mick Doohan, begon vorig seizoen als wedstrijdrijder bij Alpine naast Pierre Gasly. Na zes grands prix besloot de teamleiding hem te vervangen. De Argentijn Franco Colapinto nam zijn plek over. Doohan bleef de rest van het jaar bij het team als test- en reserverijder.

