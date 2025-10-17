Deel dit: Share App Mail Tweet

Alonso schrijft Verstappen nog niet af voor wereldtitel

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ziet Max Verstappen nog steeds als kanshebber voor de wereldtitel in de Formule 1. “Hij is een ongelooflijke coureur”, zei de Spanjaard op de persdag van de Grote Prijs van de Verenigde Staten. “Misschien wel een van de beste in de geschiedenis van onze sport. Hij strijdt tegen superieure auto’s van McLaren. Maar als het op de laatste race aankomt, dan is hij de man om op te letten.”

Verstappen leek kansloos voor de wereldtitel, maar is door zijn zeges in Azerbeidzjan en Monza en tweede plaats in Singapore dichter bij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gekomen. Zijn achterstand bedraagt nog respectievelijk 63 en 41 punten. Komend weekend in Austin zijn extra punten te verdienen tijdens een sprintrace.

Verstappen zegt zelf niet bezig te zijn met een vijfde wereldtitel. “Laten we het van race tot race bekijken”, zei de coureur van Red Bull. “We hebben de laatste weken goed gepresteerd. Hopelijk kunnen we ons nog verbeteren.”

