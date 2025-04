Deel dit: Share App Mail Tweet

Alonso wil nog racen in Aston Martin van topontwerper Newey

Fernando Alonso gaat niet door tot zijn vijftigste, maar wil zeker nog in de Formule 1 rijden in 2026. “Ik wil in een door Adrian Newey ontworpen auto rijden”, zei de 43-jarige Spanjaard voorafgaand aan de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Newey bouwde bij Red Bull de auto’s waarin Sebastian Vettel en Max Verstappen wereldtitels veroverden, maar werkt nu bij Aston Martin aan de auto voor 2026. In dat jaar introduceert de Formule 1 een volledig nieuwe motor.

“Hij werkt alleen aan de auto van 2026 en daar sta ik volledig achter”, zei Alonso, die ook reageerde op de geruchten dat Verstappen mogelijk Red Bull verlaat en dan voor Aston Martin kiest. “Ik zou hem best als teamgenoot willen hebben, maar ik acht dat hoogst onwaarschijnlijk. Ik heb nog een contract voor volgend jaar. Maar als de wereldkampioen in verband wordt gebracht met Aston Martin, is dat positief. Het betekent dat het team bezig is met een project waar toekomst in zit”, aldus de Spanjaard, die in 2005 en 2006 wereldtitels veroverde bij Renault.

ANP