Alonso valt voortijdig uit in zijn vierhonderdste grand prix

Fernando Alonso heeft in zijn vierhonderdste grand prix in de Formule 1 de finish niet gehaald. De 43-jarige Spanjaard moest na zestien van de 71 ronden in de Grote Prijs van Mexico zijn Aston Martin de pitbox inrijden. Zijn auto had vermoedelijk mechanische problemen.

Alonso begon zijn carrière in de Formule 1 in 2001 bij Minardi. In 2005 en 2006 beleefde hij zijn hoogtijdagen en veroverde hij in een Renault de wereldtitel. Hij reed ook voor McLaren en Ferrari. In 2019 en 2020 was hij even weg uit de koningsklasse. De Spaanse coureur won in totaal 32 races en startte 22 keer van poleposition.

“Het is mooi om zo’n groot getal te bereiken. Het gaat natuurlijk om titels en overwinningen, maar het toont mijn liefde voor de sport en de discipline die ik al meer dan twintig jaar heb om op zeer hoog niveau te presteren”, meldde hij eerder op Formula1.com.

ANP