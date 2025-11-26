Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-ontwerper Newey wordt teambaas bij Aston Martin

Adrian Newey wordt komend seizoen de nieuwe teambaas van Aston Martin. Dat heeft het Formule 1-team bekendgemaakt. Hij volgt daarmee Andy Cowell op, die een andere functie krijgt.

Newey bouwde in het verleden bij Red Bull de auto’s waarin Sebastian Vettel en Max Verstappen wereldtitels veroverden. Newey stapte begin 2024 van Red Bull over naar Aston Martin, waar hij aan een nieuwe auto voor 2026 werkt. Komend jaar introduceert de Formule 1 een volledig nieuwe motor.

Bij Aston Martin staan de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll onder contract.

Alonso (44) zet zijn loopbaan voort bij Aston Martin omdat hij nog een keer in een wagen van Newey wilde rijden. Dat kan komend seizoen gebeuren. Alonso noemde zijn nieuwe teambaas in het verleden “de beste ontwerper ooit”. De Spanjaard Alonso veroverde in 2005 en 2006 wereldtitels voor Renault.

