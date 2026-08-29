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Aankoopadvies Volkswagen Beetle: prijzen, problemen en uitvoeringen

De laatste Volkswagen Beetle is minder retro en daardoor beter dan zijn matig succesvolle voorganger. Autovisie zet de prijzen, problemen en uitvoeringen van deze occasion op een rij.

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Met de Beetle van 2011 gooit Volkswagen het over een andere boeg. De opvolger van de New Beetle is moderner, ruimer en volwassener. Dat het model zijn techniek met andere VW’s deelt, is op de occasionmarkt een voor- en een nadeel. Nu de eerste bouwjaren de youngtimerstatus krijgen, is het een goed moment om het model opnieuw onder de loep te nemen.

Carrosserie

Naast de bolronde New Beetle van 1998 oogt de Beetle van 2011 volwassener en krachtiger. Het nieuwe model is langer, breder en lager en heeft een coupé-achtig profiel. De 4,27 meter lange Beetle debuteert als driedeurs hatchback met een bagageruimte van 310 tot 905 liter. Naast basismodel Trend zijn er de klassieke Design en de dynamische Sport.

De optielijst vermeldt stickers, striping, xenon en een glazen panoramadak. Begin 2012 verschijnt het sportpakket R-Line. In het najaar van 2012 maakt de Beetle Cabrio met elektrisch bedienbare stoffen kap zijn opwachting. Het faceliftmodel van 2016 heeft nieuwe bumpers en nieuwe lichtunits.

Ander nieuws is de crossover-achtige Dune en de Denim, een verwijzing naar de oude Jeans Bug. Parkeerhulp helpt om het onoverzichtelijke koetswerk schadevrij te houden. Het kapmateriaal van de Cabrio is sterk en duurzaam, maar kan bij oudere bouwjaren slijtage vertonen. Fluitende ruiten liggen meestal aan de afstelling of aan een niet-werkend raamzakmechanisme.

Interieur

Hoewel de wielbasis beperkt is gegroeid, is het vierzits interieur ruimer dan bij het vorige model. Handig is de in twee delen neerklapbare achterbankleuning. De vorm van het dashboard, het instrumentencluster en het dashboardkastje herinneren aan het oermodel.

Ook de mogelijkheid om delen van het dashboard en de portieren in carrosseriekleur te laten uitvoeren verwijst naar de Kever. Voor de stoelen zijn tamelijk wilde kleurcombinaties leverbaar. De materialen en afwerking zijn van goede kwaliteit.

Verder deelt de Beetle zijn bedieningselementen, infotainmentsystemen en rijhulpsystemen met andere VW-modellen. Fabrieksopties zijn onder meer comfort- of sportstoelen, stof of leer, keyless, handbediende of automatische airco, stoelverwarming, verschillende audio- en navigatiesystemen, Fender-audio met subwoofer, een extra meterset boven op het dashboard en parkeerhulp voor en achter. De optielijst wordt regelmatig opgefrist met nieuwe infotainment- en rijhulpsystemen, waaronder dodehoekwaarschuwing.

Motor

Ook deze Beetle wordt aangedreven door voorin geplaatste watergekoelde viercilinder lijnmotoren. Dit zijn de 1.2 TSI met 105 pk, de 1.4 TSI met 150 pk, de 1.4 TSI Twincharger met 150 tot 160 pk en de 2.0 TSI met 200 tot 220 pk. In 2014 verschijnen nieuwe instapmotoren met distributieriem in plaats van distributieketting, waaronder de nieuwe 1.4 TSI met 150 pk.

In de Verenigde Staten is de Beetle ook als 2.5 vijfcilinder en 1.8 TSI verkocht. Diesels zijn de 1.6 TDI en de 2.0 TDI. Technisch bevindt de Beetle zich op het kantelpunt van gevoelige en minder gevoelige VW-techniek. Zeker bij de eerste bouwjaren zijn distributiekettingproblemen een aandachtspunt naast de kans op verhoogd olieverbruik. De reparatiegevoelige 1.4 Twincharger is geen aanrader. Let bij benzinemotoren met distributieriem op het vervangingsinterval van de riem: maximaal 210.000 kilometer.

Transmissie

Voorwielaandrijving is de enige aandrijfoptie. Het merk vertrouwt op een elektronisch sperdifferentieel om de sterkste modellen in het gareel te houden. De 1.6 TDI is met een handgeschakelde vijfbak verkocht. Andere motoren zijn verbonden met een handgeschakelde zesbak.

Aanvullend is er keuze tussen een zeventraps DSG-automaat voor de 1.2 en 1.4 TSI en de 1.6 TDI, en een zestraps DSG-automaat voor de 2.0 TSI en 2.0 TDI. De eerste variant, met droge koppeling, is minder soepel en duurzaam dan de tweede variant met natte koppeling. Controleer in de onderhoudshistorie of de DSG-olie volgens schema is ververst. Amerikaanse Beetles hebben een zestraps Tiptronic-automaat of een DSG6-automaat.

Wielophanging

De Beetle staat op het toen nieuwe MQB-platform. Onafhankelijke McPherson-voorwielophanging gaat samen met een semi-onafhankelijke torsie-achteras of een onafhankelijke multilink-achterwielophanging voor de sterkste motoren. In tegenstelling tot zijn voorganger biedt deze Beetle oprecht rijplezier.

Ondanks de gevoelloze besturing valt er de nodige stuurpret aan te beleven. Naast dynamische voordelen biedt het sportonderstel ook esthetische voordelen. Het uitgebreide wielengamma begint bij 16 inch en eindigt bij 20 inch, waaronder kekke retrodesigns zoals de 17-inch Circle en 18-inch Disc wielen.

Welke Volkswagen Beetle moet ik hebben?

De Beetle is behoorlijk zwaar voor een auto van dit formaat. Dankzij het stevige koppel merk je daar zelfs bij de instapbenzinemotor niet veel van. Toch is de zeldzame 1.4 TSI met 150 pk zonder compressor, vanaf eind 2014, de moeite van het zoeken waard.

De 2.0 TSI verloochent zijn GTI-afkomst niet en levert ook in de Beetle soepele prestaties. Daarbij is hij met de fijnste DSG-automaat verbonden. De Beetle Cabrio voegt een extra dimensie aan de rijbeleving toe, maar daar lever je wel veel bagageruimte voor in.

Moet de Volkswagen Beetle het worden?

Naast houdbaardere vormgeving onderscheidt de Beetle zich van de New Beetle met aanzienlijk betere rijeigenschappen en een aanzienlijk betere bouwkwaliteit. Technisch verschilt het model weinig van andere VW-modellen, zoals de Polo en de Golf. Dit is ook meteen zijn kracht.

Los van de opvallende verschijning is de Beetle een echte Volkswagen. De bouwkwaliteit, de materialen en de afwerking zijn dik voor elkaar. Het is een auto die mooi oud wordt en waar je de leeftijd niet aan hoeft af te zien. Zelfs de eerste bouwjaren kunnen er bij hoge tellerstanden bijzonder fris en fraai uitzien. Dankzij de gedeelde techniek zijn onderdelen betaalbaar en goed verkrijgbaar. Acht jaar na de productiestop is de Beetle één van de laatste mogelijkheden om in een oprecht vrolijke, moderne VW te rijden.

Wat kost een Volkswagen Beetle?

Een budget van 4.400 euro volstaat om de goedkoopste Beetle 1.2 TSI Trend uit 2013 met 254.000 kilometer van AutoScout24 te kopen. De voordeligste 2.0 TSI DSG Sport uit 2011 met 239.000 kilometer kost 450 euro meer.

Een 1.2 TSI Trend met minder kilometers, uit 2013 met 113.000 kilometer, kost 6.900 euro. Een 2.0 TSI DSG R-Line uit 2012 met 75.000 kilometer kost 13.000 euro. Voor het faceliftmodel liggen de prijzen tussen 12.000 en 26.000 euro.

De Beetle Cabrio kost minimaal 8.900 euro voor een 1.2 TSI Trend uit 2014 met 219.000 kilometer, of 12.900 euro voor een 2.0 TSI Sport uit 2013 met 200.000 kilometer. De bandbreedte voor het Cabrio-faceliftmodel is 17.000 tot 27.000 euro. Als alternatief kun je ook denken aan een Audi TT uit 2006-2014 of een Mini F56/F57 uit 2013-2024.

Onderhoudskosten Volkswagen Beetle

Voor een Volkswagen Beetle 1.2 TSI uit 2013 gelden de volgende richtprijzen inclusief btw en exclusief montage.

Remblokken voor, per set: 36,77 euro

Remschijven voor, per set: 109,12 euro

Continental PremiumContact 7, 215/55 R17 94V: vanaf 129,89 euro per stuk

Distributiekettingset compleet: vanaf 119,58 euro

Koppelingset compleet (DSG7): vanaf 585,64 euro

Kleine onderhoudsbeurt: vanaf 250 euro

Grote onderhoudsbeurt: vanaf 400 euro

Het onderhoudsinterval van de 1.2 TSI is maximaal 30.000 kilometer of 2 jaar met Longlife.